رئيس «الوفد»: سنجري انتخابات ديمقراطية تليق بالحزب

تفقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، سير عمل لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد.

وثمن رئيس حزب الوفد في بيانه، دور اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة هي نفسها التي شاركت في الانتخابات الأخيرة للحزب طوال الفترات الماضية شهد لها الجميع بالنزاهة، لافتًا إلى أن الشروط التي جرى وضعها ومبلغ التبرع نفس الشروط والمبلغ المعمول به في انتخابات الوفد الأخيرة، لأنها ترجع للحزب وأعضاء الهيئة العليا منوط بهم تحمل مسئولية الحزب، خاصة أن الحزب يقوم كل شهر بتوفير مبلغ مليون جنيه مرتبات للعاملين بالجريدة، لذلك هناك دورا كبيرا على أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي خلال الفترة المقبلة.

خروج الانتخابات بشكل يليق بحزب الوفد

وأكد أنه على مسافة واحد من جميع المرشحين، وأن أهم ما في الأمر هو خروج الانتخابات بشكل يليق بحزب الوفد الذي يؤمن بالديمقراطية.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه خاض انتخابات رئاسة الحزب في مارس الماضي، وكان رئيس الحزب في ذلك الوقت المستشار بهاء أبوشقة، وتمت الانتخابات في مشهد ديمقراطي ولم يتدخل في العملية الانتخابية وكانت اللجنة هي المسئولة عن كل شيء، وكانت انتخابات شهد لها الجميع، وهذا هو حزب الوفد الذي تأسس على الديمقراطية .

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد، وعضوية الدكتور راغب مصطفى إسماعيل، تقديم مرشحين جديدين لأوراقهما إلى اللجنة في اليوم الخامس من فتح باب الترشيح.

وبذلك يصل عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم خلال الأيام الخمسة الماضية 21 مرشحا للهيئة العليا و3 مرشحين على مقعد السكرتارية الوفدية.