الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل المشروعات البيئية لتجنب غرق الإسكندرية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، أن هناك مشروعات بيئية عدة، يشترك فيها الاتحاد مع الإسكندرية، لمواجهة التغيرات المناخية، التي تعطي شكوكا عن غرق الإسكندرية بعد ذلك.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته الإسكندرية اليوم، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه مشروعات مرتبطة ارتباطا مباشرا فيما يخص قضية غرق الإسكندرية، لكن هناك مشروعات عدة بيئية، تقلل من التغيرات المناخية، أبرزها ترميم ترام الإسكندرية ومترو الإسكندرية وبرامج الطاقة النظيفة ومعالجة المياه، التي تعتبر مشروعات خضراء.

تفاصيل مشروعات الاتحاد الأوروبي في الإسكندرية

ولفت إلى أن عمليات ترميم وتطوير ترام الإسكندرية، تتم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وفرنسا، بالإضافة إلى محطتي معالجة مياه مع فرنسا، ومشروعات تعليمية منذ وقت طويل.

زيارة سفير الاتحاد الأوروبي إلى الإسكندرية

وأشار إلى أن زيارته في الإسكندرية، تتواصل غدا مع لقاء الشباب، وبالتحديد لقاء أكاديمية الشباب التي تقام برعاية رئيس الوزراء، والحديث عن مؤتمر المناخ، وكيف يتكاتف العالم لمجابهة تغير المناخ، وذلك قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي بكل قوة.