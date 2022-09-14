حماية الطفل بسوهاج توقف ختان فتاتين وتأخذ تعهدا على أسرتيهما

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، طفلتين من إجراء عملية الختان، بعد أن كان مقررًا إجراء عملية الختان غدا، قبل نهاية إجازة الدراسة.

وقال أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، في تصريحات لـ"الوطن" إن الواقعة بدأت بورود بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد بنية أولياء أمور طفلتين تبلغ إحداهما 10 سنوات، وأخرى 12 عامًا بإجراء عملية الختان لهما خلال أيام وتحديدًا غدًا الخميس.

منع ختان الطفلتين

وعلى الفور استدعت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام أولياء أمور الطفلتين إلى مقر اللجنة، وتم اتخاذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان للطفلتين في أي وقت سواء بإشراف طبي أو لدى قابلة، وتحميلهم المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنه في حالة إجراء الختان سيتم عمل مذكرة من طرف لجنة حكاية الطفل بمركز دار السلام، ورفع الإقرارات الموقعة منهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توعية أولياء الأمور بخطر الختان

وأضاف «الديب» أن اللجنة توعي أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات، ووجه المواطنين بالإبلاغ عن أي انتهاك يتعرض له الأطفال وذلك عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.