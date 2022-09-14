 رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. وخطوات تسجيل الرغبات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وتفاصيل التقدم للالتحاق بالمعاهد للعام الجامعي الجديد، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، مؤكدة أن تنسيق الدبلومات الفنية سيبدأ غدا الخميس، حتى الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري.

إتاحة رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بدءا من غد الخميس ستجري إتاحة رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب مختلف الشهادات الفنية، مؤكدا أن معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات ستبدأ من غد فتح أبوابها للطلاب من أجل تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني

وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وتتمثل في التالي:

الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:

1 - يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) «"ثلاث سنوات أو خمس سنوات».

2 - يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

3 - يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على كلمة «نعم».

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، إذ يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي جرى تدوينها.