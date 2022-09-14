«التعليم العالي» تعلن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022: يبدأ غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، موضحة أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من غد الخميس، حتى الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري.

7 جامعات تكنولوجية في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يجري إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لافتة إلى إتاحة الدراسة لأول مرة هذا العام في 7 جامعات تكنولوجية جديدة تشمل عددًا من الكليات التي تقدم العديد من البرامج الدراسية التي تتناسب مع مُتطلبات العصر الحديث.

ضوابط مهمة بشأن التنسيق

وذكرت الوزارة أنه على الطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وسيجري فتح المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأكدت الوزارة، أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة، موضحة أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.