رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تنطلق خلال أيام

كشف الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية الذي يبحث عنه قطاع عريض من الطلاب خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، لكن التسجيل مغلق حتى الآن.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وللدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية، يجب الدخول أولا على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- بعد فتح تسجيل الرغبات كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

- تسجيل الرغبات الخاصة بالطالب ثم الضغط على تسجيل بعد مراجعة الرغبات جيدا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من المقرر أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ أن مجلس شؤون التعليم يجتمع لإقرار الأعداد المخصصة للكليات من الشهادات الفنية وفقا لنسب المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قواعد التنسيق للثانوية العامة 2022 نفسها، مع تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طالبت طلاب الدبلومات الفنية بضرورة التأكد من شروط القبول بكل كلية أو معهد ومدة الدراسة من خلال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق على أن يقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على المؤهلات هذا العام، وعدم قبول شهادات السنوات الماضية، إذ جرى ترشيح طلاب الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد المختلفة وفق الأعداد المقررة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.