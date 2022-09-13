لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري.. كليات متاحة بـ22 محافظة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، يتيح للطلاب إمكانية دخول عدد من الكليات، وبينها التجارة «انتظام – انتساب موجه» في 22 محافظة ومدينة، منها «القاهرة، المنصورة، حلوان، الزقازيق، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، مدينة السادات، العريش، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، وطنطا».

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، سيمنح الطلاب فرصة لدخول كلية التكنولوجيا والتنمية «شعبة علوم إدارية ومالية» بجامعة الزقازيق، والالتحاق ببرنامج إدارة وتشغيل المطاعم «تعليم تبادلي» بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، دراسة برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، يتيح للطلاب الدراسة في عدد من المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنها «فني صحي الإسكندرية، فني صحي بني سويف، فني صحي بسوهاج، فني صحي الزقازيق، فني صحي المنصورة، فني صحي طنطا، وفني صحي الإسماعيلية».

لينك تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2022

ويمكن للطلاب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

يذكر أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري سينطلق خلال أيام قليلة، لفتح الباب أمام طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالدبلومات والشهادات الفنية للجامعات والمعاهد العليا للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2022- 2023.