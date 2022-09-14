افتتاح معرض «أهلا مدارس» في الغربية.. أسعار مناسبة وسلع جيدة

افتتحت غرفة الغربية التجارية، برئاسة الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض «أهلا مدارس» بالمحافظة بتخفيضات تصل لـ30% على كل مستلزمات المدارس.

تخفيف العبء عن المواطنين

أضاف في بيانه، أن افتتاح المعرض بمحافظة الغربية، يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في الأسعار، والذي أثر على السوق المحلية.

أكد أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بإقامة تلك المعارض قبل بدء العام الدراسي، من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور بتوفير كافة احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة تصل لـ30%.

يقام المعرض ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون مع مديرية التموين وكبار تجار الجملة بالمحافظة.

التوسع في إقامة معارض «أهلًا مدارس»

وأشاد بالجهود التي بذلتها الغرفة التجارية في إقامة وتنظيم المعروضات، وبتنوع وجودة السلع والمنتجات والتخفيضات في أسعار كافة المعروضات، مؤكدًا حرصه الدائم على التوسع في إقامة معارض «أهلًا مدارس» لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

الاهتمام بجودة المنتجات المعروضة

وشدد الكموني على الاهتمام بجودة المنتجات المعروضة بـ أهلا مدارس بالغربية، والعمل على توفير احتياجات المواطنين والطلاب بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة، ما يؤكد العمل الجاد والمشاركة المجتمعية الحقيقية لرجال الأعمال والقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في وضع وتنفيذ رؤية الدولة بالعمل على تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مع الحرص على توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، تقل عن المعروض بالأسواق الأخرى.