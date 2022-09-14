86.1 مليون جنيه حصيلة مزادات بيع المهمل بالجمارك خلال أغسطس الماضي

نظمت وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 4 جلسات مزايدة خاصة بالجمارك خلال أغسطس الماضي، وذلك تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

بيع سلع وبضائع بـ83 مليون جنيه

وجاءت حصيلتها كالتالي:

1- حصيلة بيع السلع والبضائع 83 مليونا و977 ألفا و450 جنيها.

2- حصيلة بيع السيارات والجرارات والمعدات والموتوسيكلات 2 مليون و141 ألفا و700 جنيه.

3- إجمالي حصيلة المزادات 86 مليونا و119 ألفا و50 جنيها.