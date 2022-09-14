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86.1 مليون جنيه حصيلة مزادات بيع المهمل بالجمارك خلال أغسطس الماضي

كتب:

محمود الجمل
08:03 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
الجمارك

الجمارك

نظمت وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 4 جلسات مزايدة خاصة بالجمارك خلال أغسطس الماضي، وذلك تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

بيع سلع وبضائع بـ83 مليون جنيه 

وجاءت حصيلتها كالتالي:

1- حصيلة بيع السلع والبضائع 83 مليونا و977 ألفا و450 جنيها.

2- حصيلة بيع السيارات والجرارات والمعدات والموتوسيكلات 2 مليون و141 ألفا و700 جنيه.

3- إجمالي حصيلة المزادات 86 مليونا و119 ألفا و50 جنيها.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.