تفاصيل السلع المدعمة وسعر زيت التموين سبتمبر 2022

يهتم كثيرون بأسعار السلع التموينية، إذ يحرصون على شرائها مع بداية كل شهر، من منافذ التموين المختلفة سواء البدالين أو منافذ جمعيتي، وكثر البحث خلال الساعات الماضية عن سعر زيت التموين سبتمبر 2022.

وقبل بداية كل شهر، ترسل وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية، وقبل عدة أيام، أرسلت الوزارة الأسعار المختلفة، وبينها سعر زيت التموين سبتمبر 2022، لمنافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي.

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن» سعر زيت التموين سبتمبر 2022، وقائمة الشهر الحالي، التي ضمّت 5 سلع جديدة على منظومة صرف السلع لحاملي البطاقات.

سعر زيت التموين سبتمبر 2022

وجاء سعر زيت التموين لشهر سبتمبر كما يلي:

زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

قائمة السلع التموينية

وتأتي أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، كما يلي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

12- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 5.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم 2 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر (أنواع) بسعر 2 جنيه.

27- بسكويت تومورو (أنواع) 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو (أنواع) 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2 جنيه.