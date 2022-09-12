«التموين»: 119 معرضا لـ«أهلا مدارس» على مستوى الجمهورية

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عدد معارض «أهلا مدارس» وصل إلى 119 معرضا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتخفيف العبء عن المواطن المصري وتوفير كل احتياجاته.

زيادة محلات مبادرات التموين

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة» أن هناك 3270 محلا ضمن معارض التموين على مستوى الجمهورية، وهناك تخفيضات حقيقية، والسلع تباع بجودة عالية خلال فترة الأوكازيون. .

الخط الساخن لبلاغات التموين

أشار إلى أن وزارة التموين تشن حملات مفاجئة لمراقبة الأسواق ومتابعة أي محاولات للتلاعب بالمنتجات أو الأسعار، ويمكن للمواطن الاتصال على الخط الساخن 16528 للإبلاغ عن أي مخالفات، إذ يجرى توجيه الحملات بشكل فورى استجابة للمواطن المصري .

شراء المستلزمات الدراسية

شهدت معارض «أهلا مدارس»، إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المستلزمات الدراسية لليوم الرابع على التوالي، بسبب ما يقدمه المعرض من تخفيضات هائلة على أدوات الدراسة بنسب تبدأ من 20% حتى 50% عن أسعار الأدوات في المكتبات الخارجية، بناء على اتفاق بين وزارة التموين مع العارضين المشاركين في المعرض، ويستمر معرض «أهلا مدارس» في المكان الرئيسي له بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، فضلاً عن وجود 23 معرضا فرعيا آخرين منتشرين على مستوى المحافظات، لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل انطلاق العام الدراسي في الأول من أكتوبر المقبل، وفق الموعد المحددة من وزارة التربية والتعليم.