متحدث «الزراعة»: 100 ألف طن زيادة في إنتاج التقاوي ونواصل دعم الفلاحين

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية اهتمت بالفلاح المصري خلال الفترة الماضية، في كل مجالات الزراعة والتنمية، مثل توسيع المساحة المنزرعة.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، من تقديم دينا عصمت: «أصبح هناك مساحات جديدة للزراعة والإنتاج، كما أن الدولة توفر للفلاح أساليب الزراعة الحديثة وتساعده على الحصول على الأسمدة وتوفير المستلزمات الزراعية والتقاوي، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات».

ارتفاع إنتاج التقاوي

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «كنا ننتج نحو 28 ألف طن تقاوي، وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 128 ألف طن، وهو ما يلبي احتياجات المواطنين ويمنحهم فرصة للاعتماد على التقاوي المعتمدة والموثوقة، ما يؤدي إلى تعظيم الإنتاج».

وواصل: «ندعم الفلاحين من خلال المبادرات التمويلية، عبر التنسيق مع البنوك الوطنية، حيث نوفر المبادرات التمويلية للفلاح المصري والمزارع المصري دون فائدة، مثل مشروع تطوير الري الحقلي على 10 سنوات دون أن يتحمل الفلاح المصري أي تكلفة عدا القسط الذي يدفعه أي فوائد».

أهمية مشروع رؤوس البتلو

وأشار إلى أهمية مشروع رؤوس البتلو، إذ يجرى توفير رؤوس الماشية بفائدة ميسرة قدرها 5%، وفي مجال التسويق تطبق الدولة التحول الرقمي عبر استخدام أساليب إرشادية حديثة، كما ربطت الدولة بين المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى قانون الزراعة التعاقدية، مشددًا على أن المنتجات التي قدمتها الدولة لخدمة الفلاح المصري كلها متعددة وهدفها الوحيد أن يشعر المواطن المصري بحياة كريمة وخدمة حقيقية للفلاح والمزارع المصري.