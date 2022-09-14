الوكالة الألمانية ووزارة الزراعة يختتمان برنامج تطوير وتسريع الأعمال في المنيا

نظمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد»، الحفل الختامي لبرنامج تطوير وتسريع الأعمال في محافظة المنيا ضمن مشروع الابتكار الزراعي.

استمرت فعاليات الحفل الختامي على مدار يومين، إذ شملت فعاليات اليوم الأول لقاء للتشبيك والتعرف على مقدمي الخدمات المالية من ممثلي التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك إي بي إي للتخصيم والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر وبنك قطر الوطني الأهلي وشركة كوربليس للتأجير التمويلي، إلى جانب مشروع الشمول المالي المنفذ أيضا من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

تنظيم ملتقى الابتكار الزراعي والتصنيع الغذائي الأول

كما جرى تنظيم ملتقى الابتكار الزراعي والتصنيع الغذائي الأول في اليوم الأول، بحضور أكثر من 300 زائر من العاملين في القطاع الخاص والجهات الحكومية ومقدمي الخدمات المختلفة في محافظة المنيا.

شملت فعاليات اليوم الثاني تكريم الشركات والمشاريع المشاركة في البرنامج تحت رعاية محافظ المنيا، اللواء أسامه القاضي، وبحضور اللواء محمد معوض عقل، سكرتير مساعد محافظة المنيا وهيام مصطفى مسئولة إدارة العلاقات الدولية في المحافظة والمهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات في محافظة المنيا والمهندس اسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنيا والمهندس محمد نبيل، نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي ولمياء المليجي مستشار أول – تطوير الأعمال والدخول إلى الأسواق في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد).

خلق فرص عمل وزيادة القدرة التنافسية

وجدير بالذكر أن أنشطة برنامج تطوير وتسريع الأعمال بدأت في مايو 2021، بهدف خلق فرص عمل وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز النمو المستدام والشامل من خلال دعم نمو الشركات المبتكرة وإدخال فرص جديدة لشباب وسيدات المجتمعات الريفية في المنيا. وتم تنفيذ البرنامج من خلال خمس محاور رئيسية وهم تقييم الفرص الاستثمارية وبرنامج تدريب المدربين ودعم حاضنات األعمال ودعم المشاريع الناشئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مسرعة الأعمال

واستمرت الأعمال لدورتين بهدف تطوير قطاع الأعمال الزراعية والإنتاج الغذائي المستدام بمحافظة المنيا، بمشاركة 51 شركة ونجح في التخرج من البرنامج 31 شركة. وتلقى المشاركون الاستشارات وورش العمل في التخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي والحساب الدقيق لتكلفة الإنتاج وإدارة التدفقات النقدية لتفادي أزمات السيولة ودعم هيكلة فريق العمل، وفي ختام البرنامج نجحت الشركات المشاركة بزيادة نسبة أرباحها ب 20% وضمت أكثر من 140 شخصًا جديدًا إلى الشركات المشاركة خلال البرنامج، بنسبة 33% للسيدات.

75 مشروعا شاركت في المعسكر التدريبي

وشارك في أنشطة حاضنة الأعمال الزراعية في محافظة المنيا أكثر من 75 مشروعًا بداية من المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج حيث وقع الإختيار على 31 فكرة للاستفادة على مدار ثلاث شهور للاستفادة من ورش العمل والإستشارات الفردية الخاصة بوضع خطط العمل والأبحاث التسويقية والتخطيط المالي. وعقب ذلك جلسة لتقييم الأفكار المشاركة في البرنامح، وتم اختيار 25 فكرة للاستفادة من الجوائز المُقدمة وتم تشجيع جميع المشاريع المشاركة على التسجيل للمنافسة على أفضل المراكز في الحفل الختامي للبرنامج وبالفعل نجحت أربع شركات بالتسجيل القانوني بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وهم اسماستيفيا ومشتل االبتكار الزراعي وشركة دكتور يو ومنحل سان جورج.