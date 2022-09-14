مستشفيات أسيوط الجامعية: قدمنا خدمات طبية وعلاجية لـ9 آلاف مواطن

استقبلت مستشفيات جامعة أسيوط، بمختلف تخصصاتها في الأمراض العصبية والنفسية وجراحات المخ والأعصاب، وصحة المرأة وأم القصور والمسالك البولية 9065 حالة، وتنوعت الخدمات المقدمة للحالات ما بين العلاجية والجراحية.

مستشفى الأمراض العصبية والنفسية تستقبل آلاف المرضى

وقال الدكتور محمد عبدالباسط خلاف، مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط، إن المستشفى استقبلت على مدار شهر أغسطس داخل القسم المجاني 940 حالة بالعيادات الخارجية و624 حالة دخول، وإجراء32 عملية جراحية، وجرى تسجيل 23 جلسة فصل بلازما، وتسجيل 14 حالة حقن بوتكس بوحدة فسيولوجيا الأعصاب، هذا إلى جانب استقبال 2321 مترددًا على نفقة الدولة، واستقبل المستشفى بالقسم الخاص 1409 حالة بالأيام العلاجية، و251 حالة دخول، كما تم إجراء 98 عملية جراحية بالقسم الخاص.

1635مريضة في العيادات الخارجية بمسشفى صحة المرأة

من جانبه، قال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، إن مستشفى صحة المرأة الجامعي استقبلت 1635 حالة بالعيادات الخارجية، واستقبلت 1429 حالة بالوحدات المختلفة، بالإضافة إلى 1242 حالة بالدخول، وتم إجراء 979 عملية جراحية في الشهر نفسه، ومستشفى أم القصور الجامعي أجرت 957 جلسة غسيل كلوي خلال شهر أغسطس الماضي، واستقبلت237 حالة بالعيادات، وتم إجراء273 تحليل و55 حالة أشعة، واستقبلت مستشفى جراحة المسالك البولية 3279 حالة بالعيادات وأجرى357 عملية، واستقبال 388 حالة، واستقبال 56 حالة بوحدة دينامكية التبول، وتم إجراء 573 إشاعة تليفزيونية، وإجراء التفتييت لـ460 حالة.