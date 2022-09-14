شريف رمزي يكشف التطورات الصحية لحالة شقيقه: في غيبوبة ولم يتحسن

أكد الفنان شريف رمزي، أن الحالة الصحية لشقيقه صلاح رمزي، لا تشهد حتى الآن أي تحسن ومازال في غيبوبة.

وقال شريف رمزي لـ«الوطن»: «مازالت الحالة الصحية لشقيقي صلاح لم تشهد أي تحسن، ومازال في غيبوبة، ووضعه الصحي للأسف لا يسمح مطلقا بالسفر إلى الخارج، وأتمنى من الجميع الدعاء له لكي يفيق من الغيبوبة».

أزمة صلاح رمزي الصحية

وفي أغسطس الماضي، أعلن الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مرض شقيقه صلاح وكتب قائلا: «أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى، أرجو الدعاء»

وأضاف شريف رمزي في منشور آخر قائلا: «ربنا يشفيك يا صلاح ويقومك بألف سلامة يا حبيبي، ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بألف صحة يا صلاح يا ابن ليلى آمين، أرجو الدعاء لصلاح رمزي في صلواتكم».

الحالة الصحية لصلاح رمزي

ومن ناحية أخري كشفت شقيقته شهد رمزي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن شقيقتها صلاح لم يكن مريضا أو يعاني من شيء، لكنه تعرض لهذه الوعكة بطريقة مفاجئة، إذ أنه دخل في غيبوبة وفقد النطق والحركة، وحالته حرجة للغاية».

شريف رمزي يطلب عمرة لشقيقه

كما طالب الفنان شريف رمزي من جمهوره المتواجد في السعودية، أداء عمرة لشقيقه لكي يستطيع أن يتخطى تلك الأزمة الصحية، وكتب الفنان شريف رمزي، عبر خاصية الـ«ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أرجو من أي حد متواجد في السعودية لأداء عمرة أو ذاهب قريبًا، أنّ يتكرم بأداء عمرة لأخي صلاح رمزي بنية الشفاء والمغفرة بإذن الله تعالى، جعلها الله في ميزان حسناتكم».