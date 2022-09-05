تطورات الحالة الصحية لـ صلاح رمزي بعد تعرضه لأزمة شديدة

ما زال المنتج صلاح رمزي يعاني من أزمة صحية شديدة، إذ يتواجد حاليا في أحد مستشفيات السادس من أكتوبر، وتطورت الأمور وأصبحت حالته حرجة، ودخل في غيبوبة.

وقال شريف رمزي شقيق الفنان صلاح رمزي لـ«الوطن»، أن شقيقه ما زالت حالته حرجة، ولم تشهد تحسن حتى الوقت الحالي، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، خاصة أن الدعاء يرفع القدر.

تطورات حالة صلاح رمزي

سبق وطلب الفنان شريف رمزي من جمهوره الدعاء لشقيقه بالشفاء العاجل، وكتب رمزي: «أرجو من أي حد متواجد في السعودية لأداء عمرة أو ذاهب قريبًا، أنّ يتكرم بأداء عمرة لأخي صلاح رمزي بنية الشفاء والمغفرة بإذن الله تعالى، جعلها الله في ميزان حسناتكم».

وكان المنتج صلاح رمزي أصيب بوعكة صحية مفاجئة، مطلع شهر أغسطس الجاري، ومازال داخل غرفة العناية المركزة، حيث أنّ حالته حرجة للغاية، لأنه فقد النطق والحركة، وهو في غيبوبة حاليًا.

شهد رمزي تطلب الدعاء لشقيقها

وطالبت المنتجة شهد رمزي جمهورها بالدعاء له بأنّ يسترد شقيقها صلاح رمزي عافيته ويتماثل للشفاء وأنّ يُمارس حياته بشكلٍ طبيعي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «ربنا يقومك بالسلامة يا حبيب القلب والروح».

ومنذ ساعات قليلة كتبت شهد رمزي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلة، «النهارده عيد ميلادي عايزاكو وانتو بتقولولي كل سنه وانتي طيبه تدعو لصلاح يقوم بالسلامة ربنا رب المعجزات أملي كبير أوي انه يقوم ويبقي وسطنا ومش قصدي أضايقكوا أنا قصدي تدعو له عشان مفيش حاجة ترد القدر غير الدعاء شكرا لأي حد بيدعيلوا وعارفة أنه فيه كتير بيدعولوا شكرا أوي».