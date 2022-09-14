إصابة شخصين في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

أُصيب شخصان بإصابات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين على الفور إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل حالة المصابين

وتبين من سجلات مستشفى بلطيم النموذجي، إصابة كل من عمران عباس أبو درة، 70 عاماً، مقيم بقرية الزهراء مركز بلطيم، بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات، وجاد مخيمر جاد، 40 عاماً، مقيم بقرية الزهراء بمركز بلطيم، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات وسحجات، وأُجريت لهما الفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، ووضعهما تحت الملاحظة.