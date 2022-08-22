أسماء المصابين في حادث الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.. كدمات وجروح

كشفت أجهزة محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن أسماء المصابين في حادث الطريق الدولي الساحلي، وتبين أن جميعهم صيادون مقيميوم في مدينة البرلس، وجرى نقلهم إلى مستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تفاصيل حادث الطريق الدولي الساحلي

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ يتضمن وقوع حادث الطريق الدولي الساحلي اليوم، والذي أسفر عن إصابة 9 صيادين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل البرلس، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم بمستشفي رشيد العام بالبحيرة لقربها من مكان الحادث.

أسماء المصابين في حادث الطريق الدولي الساحلي

وكشفت الأجهزة المختصة عن أسماء المصابين في حادث الطريق الدولي الساحلين وهم محمود عبدالسميع حمادة، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ويسري كامل أحمد، 55 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وأحمد محمد كامل، 15 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، والسيد عبدالحميد علي، 18 سنة، مصاب بكسر في الساق اليمنى، وأحمد إسماعيل علي أيوب، 20 سنة، مصاب بكسر في الساق اليمنى.

تحديد هوية المصابين في حادث الطريق الدولي الساحلي

كما أسفر حادث الطريق الدولي الساحلي، اليوم، أيضا عن إصابة علي شحاتة علي ضرارة، 43 سنة، بنزيف بالمخ، والسيد شحاتة علي شحاتة، 33 سنة، بكدمات متفرقة من الجسم، وأحمد صبحي علي أحمد، 23 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وآخر مجهول الهوية، وجميعهم صيادون ومقيمون في مدينة البرلس.

نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام

ونُقل الصيادون المصابون في حادث الطريق الدولي الساحلي إلى مستشفى رشيد العام، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.