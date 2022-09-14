الجمهور يشيد بأغنية دوشة لـ محمد رمضان: «ثقة في الله اكتساح»

نالت أغنية دوشة لمحمد رمضان التي طرحها منذ ساعات قليلة، إشادات عديدة من جمهوره ومحبيه، وهي من كلمات وألحان فريق الباور العالي، وتعاون في هذا الكليب مع المخرج محمد سمير.

ويشهد كليب دوشة، الظهور الثاني لشبيه محمد رمضان بعد ظهوره لأول مرة معه في حفله الأخير بالساحل.

تعليقات الجمهور على كليب «دوشة»

وجاءت تعليقات الجمهور على كليب «دوشة» لمحمد رمضان، كالتالي:

قال أحد الأشخاص: «ثقة في الله اكتساح»، وعلق آخر: «الأغنية جامدة أوي الصراحة»، وجاء تعليق آخر: «ثقة في الله تكسر الدنيا».

كما لفت نظر الجمهور ظهور شبيه محمد رمضان في الكليب، إذ علق أحدهم: «جدع أنك بتعمل كده مع أي حد مش مشهور».

محمد رمضان يروج لأغنية دوشة

وحرص محمد رمضان على الترويج لأغنية دوشة، من خلال نشر البرومو الدعائي للفيديو كليب، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلق عليه: «جوه كل شارع في مصر نسخة من محمد رمضان.. اعمل منشن لـ محمد رمضان اللي في حياتك وقوله كلمة السر.. دوشة بعد يومين.. ثقة في الله نجاح».

وكان رمضان أجل طرح أغنيته الجديدة «دوشة» حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كلمات أغنية دوشة

وتقول كلمات الأغنية:

صاحي ومش شايف قدامي

فين النضارة عيني تعباني

حاسس بصداع جوا دماغي

مع أني شارب اتنين قهوة

لا متخوتناش وبلاش روشة

ابعد عني دماغي أنا قافشة راكب عربيتي وبتمشي

طلبت معايا أني أعمل دوشة