حل مشكلة مياه الشرب في قرى مطروح.. وإصلاح خط الساحل الشمالي

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن تركيب وصلة لتغذية الوحدة المحلية لقرية كشوك عميرة، وقرية أطنوح، لحل مشكلة نقص المياه بهما، واستجابة لأهالي القريتين والمناطق المجاورة من التجمعات السكانية، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحل جميع مشاكل المياه في القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

وقال «خالد»، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إننا قمنا بإنشاء محطة توزيع مياه الشرب بنطاق القريتين شرق مدينة مرسي مطروح، من خلال التوصيل بخط مياه الرئيسي الـ1000 على طريق مطروح الإسكندرية الدولي، بعد أن تسبب مأخذ المياه القديم وارتفاعة عن مستوى الخط الناقل لمطروح، لعدم وصول الكميات اللازمة التي تحتاجها القرى، وجرى تغيير المأخذ بعمل آخر بديل وحل المشكلة».

صيانة كسر خط مياه الساحل الشمالي

وذكر «خالد» أنه جار إصلاح خط المياه في الساحل الشمالي، الناقل لمدينة مرسى مطروح عبر الخط الكبير الـ1000ملي، وأنه تم الدفع بفرق الصيانة من المهندسين والفنيين من أفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في محاولة لإصلاح 5 كسور في الخط في عدة أماكن في نطاق منطقة العلمين، بمشاركة متخصصين من الشركة من سيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام، والعمل على تقليل الفاقد من المياه المهدرة، والذي يستغرق أعمال الإصلاح عدة أيام قاربت علي الانتهاء.

محطة تحلية مياه جديدة في مطروح

ولفت إلى أنه يجري حاليا إنشاء محطة تحلية مياه البحر في مدينة مرسى مطروح جديدة، وهي محطة الرميلة 4، وذلك لزيادة إنتاج مياه الشرب في مطروح، لتدخل الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإنشاء، بجانب الثلاث محطات الموجودين «الرميلة 1، و 2، و 3»، لتوفير مياه شرب، مع زيادة الإقبال على مدينة مرسى مطروح في موسم الصيف لملايين من المصطافين سنويا.