مصرع طفل في أسيوط هاجمه «حيوان مفترس».. كان ينتظر والده في أرض زراعية

شهدت منطقة حاجر دكران، التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، اليوم الأربعاء، حادثة غريبة، بعدما هاجم حيوان مفترس طفلا صغيرا عمره 4 سنوات، أثناء انتظاره والده داخل الأراضي الزراعية، مما أدى إلى وفاته.

بلاغ من الأهالي بوفاة طفل داخل الزراعات

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة حاجر دكران، بمصرع طفل هاجمه حيوان مفترس أثناء تواجده داخل الأراضي الزراعية.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين أنه أثناء ذهاب المزارع «عزت.أ.ع» ومقيم حاجر دكران، بصحبة نجله البالغ من العمر 4 سنوات، هاجمه حيوان مفترس مما أدى إلى وفاته، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

هاجمه حيوان مفترس أثناء انتظار والده

وقال محمد ممدوح، أحد أهالي القرية لـ«الوطن» إنه أثناء ذهاب المزارع إلى أرضه الزراعية بمنطقة شرق الترعة، مستخدمًا «تروسيكل» خاصا به وبصحبته نجله البالغ من العمر 4 سنوات، ليتركه داخل التروسيكل وذهب داخل زراعات الذرة الشامية، وعند عودته وجد ابنه جثة هامدة وبه جروح بمنطقة الرقبة نتيجة قيام حيوان مفترس بمهاجمته، يُعتقد أنه ذئب.