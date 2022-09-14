إنقاذ رضيع أردني من بين أنقاض مبنى اللويبدة المنهار.. وارتفاع الضحايا إلى 9

تمكنت فرق الإنقاذ الأردنية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ رضيع، فيما تعمل على إنقاذ آخرين من تحت أنقاض مبنى انهار في منطقة اللويبدة، وسط العاصمة الأردنية عمان، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوزعربية».

ارتفاع ضحايا العقار المنهار بعمّان

وأكد مسؤولون أردنيون أن السلطات ألقت القبض على 3 أشخاص على صلة بالفاجعة، بحسب وكالة «الأسوشيتد برس».

ومن جهته، أعلن الأمن العام الأردني، ارتفاع عدد الجثث المنتشلة من تحت أنقاض المبنى المنهار في اللويبدة بعمّان إلى 9 أشخاص.

استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض

وأعلنت الحكومة الأردنية أنّ عمليات البحث عن محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان لا تزال مستمرة.