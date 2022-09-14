الأردن: انتشال شخص على قيد الحياة من أسفل أنقاض مبنى عمان المنهار

أعلن الأمن العام الأردني، انتشال شخص على قيد الحياة من أسفل أنقاض المبنى المنهار في عمان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأسفر انهيار عمارة سكنية كبيرة وسط العاصمة عمان في منطقة اللويبدة أمس، عن وفاة 5 أشخاص حتى الآن، وإصابة 14 آخرين في حصيلة ليست نهائية.

10 أشخاص تحت الأنقاض

وتشير معلومات رسمية إلى وجود المزيد من القتلى والمصابين، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود 10 أشخاص مازالوا تحت أنقاض عمارة اللويبدة التي انهارت في عمان، مؤكدًا في تصريحات صحفية، اليوم، أن النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية انهيار المبنى.