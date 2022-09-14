غرق شقيقين خلال استحمامهما في البحر بمطروح

لقي شابان مصرعهما، مساء اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث غرق في شاطئ عجيبة بمدينة مرسى مطروح، وهما طالبان من الجيزة كانا مع أسرتهما في مصيف مطروح، وذلك خلال نزولهما للاستحمام في البحر أمام شاليهات عجيبة، وهو شاطئ مفتوح على البحر الكبير ويوجد به سحب وارتفاع للأمواج، ونزل الغطاسون لإنقاذهما إلا أنهما فارقا الحياة، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح بالحادث.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى شاطئ عجيبة موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى مطروح العام، وهما «نور محمد إبراهيم 19 سنة»، وشقيقه «فهد محمد إبراهيم 17 سنة»، وإيداعهما ثلاجة الموتى، تحت إشراف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

إنقاذ 3 أشخاص

وقال أحمد السيد من غطاسي مرسي مطروح المتطوعين، لـ«الوطن»: «أنقذنا 3 حالات غرق من أمام شاليهات شاطئ عجيبة، بينما غرق اثنان أشقاء وأخرجنا جثتيهما من البحر قبل فقدانهما، وسلمناهما للإسعاف والجهات الرسمية، وربنا يتغمدهما برحمته، ويلهم أهلهما الصبر والسلوان».

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث مطروح إلى موقع حادث الغرق؛ للكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل لجهات التحقيق.