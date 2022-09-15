الأم والجنين فى «ننى العين».. أكبر مبادرة رئاسية لحماية الأسرة (ملف خاص)

بناء الإنسان يبدأ من العناية بصحته، هذا ما تستهدفه الدولة المصرية وتنفذه من خلال المبادرات الرئاسية الصحية التى وضعت صحة الأم والطفل فى مقدمة اهتماماتها، فجاءت العناية بالطفل منذ تكوينه فى شهور الحمل الأولى.

مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» أبرز المبادرات والبرامج الصحية الرئاسية التى وصلت إلى 22، وكلفت الدولة نحو 99.5 مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الحياة، والاستثمار فى رأس المال البشرى، ومعالجة اختلالات النظام الصحى المتراكمة منذ سنوات.

حصاد عامين من مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين انطلقت فى مارس 2020 للكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، والعناية بصحتهما بتكلفة 112 مليون جنيه، وهنا نرصد حصاد المبادرة ونستطلع آراء مسئولين واستشاريين، وأجرينا جولات بالوحدات الصحية فى المحافظات.

وعبر 3 حلقات، تفتح «الوطن» هذا الملف الحيوى، والبداية اليوم بـ«مبادرة صحة الأم والجنين»، ثم «مخاطر الولادة القيصرية» وبعدها «حماية الأطفال من الأنيميا والسمنة والتقزم»، وهى ملفات تحظى باهتمام رئاسى بالغ، وشملتها المبادرات الرئاسية الصحية.

«احسبها صح».. رعاية الأم أول خطوة لجيل سليم خالٍ من الأمراض

أولت الدولة المصرية ملف القطاع الصحى اهتماماً بالغاً، وحققت من خلاله عدة إنجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع، فأطلقت حزمة مبادرات صحية لدعم صحة المواطنين فى مختلف المجالات الصحية، بدءاً من إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» التى تستهدف الكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية للمرأة والرجل على حد سواء، وتزامن مع تلك المبادرة الكبرى اهتمام رئاسى بصحة المرأة باعتبارها ركيزة أساسية فى المجتمع وتسهم بشكل كبير فى تشكيل الوعى لدى الأطفال، فأطلق الرئيس السيسى مبادرة صحية للعناية بصحة الأم والجنين، لتغير الثقافة الصحية والاهتمام بصحة الجنين من البداية لخلق جيل خالٍ من الأمراض.

وجاءت المبادرة، التى تم إطلاقها فى مارس عام 2020، لتجسد اهتمام الرئيس بصحة الأم والجنين وهو ما زال يتشكل فى شهوره الأولى، حتى يوم ولادته، وكذلك بعد ولادته، واستهدفت الحملة الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين والتى تتضمن الكشف عن فيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، إضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

«الصحة»: بيانات المستفيدات من المبادرة سرية.. ومتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوماً بعد الوضع لاكتشاف عوامل الخطورة

لم يتوقف عمل المبادرة على الكشف عن تلك الأمراض فحسب، ووفق تقرير رسمى صادر عن وزارة الصحة والسكان، حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تعمل على متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوماً بعد اكتمال الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة مبكراً لتفادى تلك الخطورة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.

وأوضح التقرير أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين، واكتشاف عوامل الخطورة التى قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، فضلاً عن إجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولى، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل.

وتابع تقرير «الصحة» أنه يجرى تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وتتم مراجعة المراكز المخصصة للإحالة لفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى، حيث تم اختيار الأفضل طبقاً لمعايير الجودة، لتصبح 90 مركزاً على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 163 مركزاً لإحالة مرضى الزهرى على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

4 آلاف طبي مشارك في المبادرة

وأوضحت الوزارة أنه يشارك فى المبادرة منذ انطلاقها حتى الآن أكثر من 4 آلاف فريق طبى، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات.

وأكد التقرير الرسمى الصادر عن وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة، مضيفاً أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقى العلاج اللازم طبقاً لحالتها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحوصات متقدمة من خلال الموقع الإلكترونى لمبادرة «100 مليون صحة»، أو من خلال تطبيق «صحة مصر»، إضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».

وكلفت مبادرة العناية بصحة الأم والجنين الدولة 112 مليون جنيه. وحتى الآن استطاعت المبادرة فحص مليون و575 ألف مواطنة بالمجان.

ممرضات و«رائدات ريفيات»: نقدم خدمات العلاج والتثقيف ومتابعات وزيارات منزلية

قالت الدكتورة آية محمدى السيد، أخصائية النساء والتوليد رئيس الوحدة الصحية فى قرية صفيطة بالزقازيق، إن أول خطوة فى تقديم خدمات مبادرة «صحة الأم والجنين» للسيدات الحوامل تبدأ بتسجيل بيانات المترددات على الوحدة فى بطاقات صحية، ويتم عمل الفحوصات المعملية والكشف الطبى عليهن خلال شهور الحمل وبعد الوضع.

وأوضحت رئيس الوحدة الصحية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن خدمات المبادرة تشمل الفحص المعملى للسيدات الحوامل «السكر، الضغط، الزلال، الإيدز، الزهرى، الهيموجلوبين، RH»، وجميعها بالمجان، هذا إضافة إلى قياس الضغط والوزن والطول، وفيروس «بى».

وأشارت «السيد» إلى أن الدولة وفرت أجهزة طبية عالية الجودة للوحدات الصحية مع بدء العمل فى مبادرة «صحة الأم والجنين» مثل جهاز قياس السمع، وشرائط التحليل للأم والجنين، وكذلك توفير جهاز فحص الاعتلال الكلوى، لافتة إلى أن الوحدة تستقبل شهرياً نحو 15 سيدة من الحوامل الجدد، بينما يبلغ عدد المترددات «القدامى» نحو 100 سيدة.

رئيس وحدة صفيطة: متابعة شهرية للحامل وأسبوعية فى «الشهر التاسع»

وأكدت رئيس الوحدة الصحية فى صفيطة أن المتابعة الصحية للأم تكون شهرية حتى تدخل فى الشهر الثامن من الحمل فتكون المتابعة كل أسبوعين، وفى الشهر التاسع تكون المتابعة أسبوعية، لافتة إلى منح التطعيمات الكاملة للطفل حتى لو كان غير مقيد بدفتر الوحدة ضمن المواليد، مثل حقنة الالتهاب الكبد الوبائى التى يأخذها الطفل خلال 24 ساعة من ولادته.

وقالت أمل السيد، رائدة ريفية، إن دور الرائدات يتمثل فى توعية الأمهات فى الريف وتثقيفهن من خلال زيارات لمنازلهن، لافتة إلى أن الرائدة مخصص لها 160 زيارة شهرية، بواقع 4 زيارات لكل سيدة، مشيرة إلى انتفاع نحو 442 سيدة من مبادرة «صحة الأم والجنين» منذ بدايتها حتى أغسطس 2022.

وقالت أميرة محمود، أم لـ3 أطفال، إنها تحظى بمتابعة طبية فى الوحدة الصحية فى قريتها منذ الشهر الأول للحمل، وكذلك تطعيمات طفلها.

تحليل وكشف ومتابعة لـ11 ألف سيدة حامل فى مطروح

«الحمد لله اطّمنت على نفسى والجنين بخير ولا توجد فيروسات أو أمراض».. هكذا تحدثت آمال عبدالله، إحدى المستفيدات من مبادرة «صحة الأم والجنين» بمطروح، وقالت لـ«الوطن» إنه منذ أن وصلت للوحدة اتبعت نظاماً متميزاً وإجراءات سريعة، من التسجيل والتحاليل، والنتيجة تظهر خلال ساعة، فضلاً عن المعاملة الطيبة من الإداريين والأطباء والتمريض منذ الدخول وحتى المغادرة.

«عبير» وغيرها من سيدات مطروح يترددن على الوحدة الصحية فى حى الشروق، أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح، التى تمثل نموذجاً حياً للخدمات الصحية التى تقدمها مبادرة «صحة الأم والجنين» أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وكذلك للأطفال حديثى الولادة.

وكيل «الصحة»: 54 وحدة بالمحافظة تقدم الخدمة

ووفقاً للدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، يتم تقديم خدمات المبادرة عبر 54 وحدة صحية ومركز طبى بمطروح، واستفادت منها حتى الآن 11286 سيدة حامل، وتمتد العناية إلى علاج أفراد الأسرة حال اكتشاف إصابة الأم الحامل بالفيروس، ويوضح «البلتاجى» أن متابعة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للمبادرات الرئاسية يسهم فى الارتقاء بمستواها وضمان تنفيذها بأعلى مستوى.

ويقول الدكتور شريف كامل، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمطروح، لـ«الوطن»، إن هناك متابعة لمرحلة ما بعد الولادة، وعمل تحاليل للمولود، ويتم إعطاؤه الجرعة الخاصة بعلاج الفيروس طبقاً لإصابة الأم حال كانت مصابة، بينما تجرى متابعة حالة الإصابة للأم الحامل مع فريق الطب الوقائى، ويحدد لها مواعيد لتحصل على تطعيم التيتانس وتحليل الهيموجلوبين حال إصابتها بالأنيميا ومتابعة قياس الدم والسكر.

6 آلاف سيدة.. المعدل الشهرى للفحص فى سوهاج

أكد الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة فى سوهاج، أن المحافظة تحظى باهتمام كبير فى القطاع الصحى ونفاذ خدمات المبادرات الرئاسية إلى المواطنين، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين تسهم فى الارتقاء بصحة السيدات الحوامل وحماية أطفالهن.

وقال «النجار»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مديرية الصحة بسوهاج تسخر جميع إمكانياتها لوصول خدمات المبادرات الرئاسية لجميع مراكز وقرى المحافظة، حيث إن المبادرات الرئاسية تشكل نقطة فارقة ومضيئة فى بناء الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب دورها فى تعزيز العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بمبادرة «صحة الأم والجنين» بسبب التأثير المباشر لحالة الأم الصحية على صحة جنينها.

من جهتها، قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، إن مبادرة «صحة الأم والجنين» تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين بالمجان داخل الوحدات الصحية بداية من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً.

وعن حصاد المبادرة حتى الآن فى المحافظة من واقع بيانات السيدات المترددات على الوحدات الصحية، قالت إنه جرى فحص أكثر من 6 آلاف و400 سيدة فى أغسطس 2022 خلال المبادرة بالوحدات الصحية المختلفة، وهذا هو المعدل الشهرى للكشف والمتابعة.

وقال الدكتور أحمد محمد، بالوحدة الصحية بمركز ساقلتة، إن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» تقدم الكشف والتحليل والعلاج بالمجان فى سرية تامة للبيانات.

«عبير» حامل فى الشهر الثامن: بلاقى إجابات على كل أسئلتى

وقالت عبير عوض، من مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وهى حامل فى الشهر الثامن، إن جميع الخدمات التى تحتاجها أى سيدة حامل متوافرة من خلال المبادرة من متابعة وتحاليل أو توعية وإجابة على كل الأسئلة عن الحمل والحالة الصحية لها وللمولود.

نساء بنى سويف يرفعن شعار: «2 كفاية.. صحتنا وصحتهم أولوية»

أعربت سيدات محافظة بنى سويف عن تقديرهن للخدمات المتاحة لهن من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، خاصة ما يتعلق بصحة الأم والجنين. وقالت سيدة جميل محمد، من مركز ببا، إحدى المستفيدات من المبادرة: «كنت حامل فى الشهر الثامن، وجارتى نصحتنى بالمتابعة فى الوحدة الصحية لحالتى أنا والجنين، فى الأول لم أصدق، لكن ما شاهدته حاجة تفرح، وعملت كل الفحوصات والتحاليل فى المبادرة بالمجان، والحمد لله اطّمنت على حالتى وتابعت معاهم لحد بعد الولادة بشهر ونصف، وكمان كنت باخد الطفل معايا وكشفوا عليه، والتحاليل أظهرت أنه سليم».

وقالت سناء محمود، إحدى المستفيدات من المبادرة بمركز طبى ببا: «ما كُنتش أتوقع إنه ممكن أحصل على كل الخدمات دى ببلاش»، وعن علمها بالمبادرة، أضافت: «سمعت عنها فى ندوة المجلس القومى للمرأة قالوا لنا عليها، وبالفعل توجهت للمركز الطبى، وأخدوا بياناتى وكشفوا عليا وحللت، واكتشفت إن عندى الضغط وما كُنتش أعرف قبل كده إنى مريضة ضغط، ومشيت على العلاج لحد بعد الولادة، كمان كان فيه متابعة للجنين وحتى بعد الولادة».

مدير مركز طبى: عمل عظيم يُسهم فى سلامة الجيلين الحالى والقادم.. وجميع الخدمات متوفرة

وكشفت الدكتورة هناء حسن الجندى، مدير مركز طبى ببا، أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم عدة خدمات صحية للأم والجنين وحديثى الولادة، تشمل الكشف والتحاليل والعلاج فى سرية، فضلاً عن الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة بـ42 يوماً.

وتابعت قائلة: «جميع الخدمات متوفرة بالمركز الطبى، وما على الأم سوى أن تأتى إلينا ونحن نجرى لها جميع الفحوصات الطبية والتحاليل والعلاج اللازم بالمجان»، وعن تقييمها للمبادرة، قالت «الجندى»: «مبادرة عظيمة تعود بالفائدة بشكل كبير على المجتمع وتسهم فى تعزيز صحة الأم وهى الجيل الحالى والجنين الذى يعد نواة الجيل القادم». وقالت الدكتورة مديحة سرى، منسقة المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة فى محافظة بنى سويف، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة قدمت خدمات لأكثر من 247 ألفاً و340 سيدة خلال آخر 8 شهور فقط، من بينهن المستفيدات من مبادرة «صحة الأم والجنين».