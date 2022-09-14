الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض سيراعي الاحتياجات والتوزيع الجغرافي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ أمس الثلاثاء، شهد اجتماع اللجنة العليا للتجديد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وحضور جميع النقباء وأعضاء اللجنة، وحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر أمين سر اللجنةـ لمناقشة قواعد تكليف خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن القانون الخاص بالتكليف، وهو القانون رقم 29 لسنة 1974م، ينص على أن التكليف هو وسيلة لتحقيق احتياج الجهات الطالبة من خريجي كليات ومعاهد قطاع الصحة، لذلك كان هناك توصية من اللجنة عرضتها على وزير الصحة بأن يتم تكليف جميع خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي وفقا لاحتياج الجهات الطالبة مع أهمية مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي.

التكليف مدته سنتين

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التكليف عبارة عن سنتين ويمكن مدهما إلى عامين آخرين، طبقا للاحتياج ومراعاة عدالة التوزيع الجغرافي في المحافظات المختلفة، موضحًا: «نلتزم بنصوص القانون، وفي الفترات السابقة لم يكن هناك التزام واضح بنصوص القانون التي جاء فيها أهمية مراعاة احتياجات الجهات من حيث الأعداد والتوزيع الجغرافي».

زيادة محتملة لاحتياج تكليف الطلاب

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنّه مع زيادة المستشفيات وحجم القطاع الطبي، قد يزيد الاحتياج لتكليف الطلاب، موضحًا أن هناك دراسة جرى عرضها على الوزير وأعضاء اللجنة، مرتبطة بالاحتياجات لمدة 5 سنوات قادمة: «هناك قطاعات نحتاج فيها إلى زيادة وقطاعات أخرى لا تحتاج إلى زيادة، وهذه الدراسة تم عرضها مقارنة بأعداد الخريجين، متوقع الزيادات والاحتياجات في أماكن تقديم الخدمة وخصوصا مع قانون التأمين الصحي الشامل والتوسع في تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى معدلات القبول في الكليات ومعاهد القطاع الصحي».