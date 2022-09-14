خبراء: زيارة السيسي إلى الدوحة تُبشر بمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي

تطورات على الأصعدة كافة شهدتها العلاقات المصرية القطرية مؤخرا، توّجتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، تلبية لدعوة تميم بن حمد أمير قطر، والتي حظيّت باستقبال رسمي كبير، وجاءت تأكيدا على تمسّك الدولتين الشقيقتين باستعادة العلاقات بينهما بشكل كامل، وفي القلب منها العلاقات الاقتصادية.

مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين مصر وقطر

التطورات التي بدت واضحة على علاقات القاهرة والدوحة، حظيّت بإشادة خبراء اقتصاديون، أكدوا أنّ ما يحدث خطوة على الطريق الصحيح، وستنمو بمرور الوقت: «زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، رسالة مهمة للجميع في الداخل والخارج، وحتى المستوى الإقليمي، بأنّ القاهرة والدوحة في طريقهما لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي». قال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري –القطري ورئيس اتحاد المستثمرين.

توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وقطر

زيارة الرئيس السيسي إلى قطر، تكلّلت بتوقيع مذكرات تفاهم بين الصندوقين السياديين في مصر وقطر، ما يعني حسب تصريحات «هلال» لـ«الوطن»، أنّ العزيمة «المصرية - القطرية» قوية بما لا يدع مجالا للشك، لاستكمال التكامل الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

اتفق الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، مع رأي سابقه، في أنّ التطورات الأخيرة في علاقات البلدين، تؤكد أنّ الأمور تسير بشكل جيد بينهما: «زيارة الرئيس السيسي إلى قطر، جاءت ردا لزيارة الأمير تميم حاكم قطر إلى الدولة المصرية في وقت سابق، ما يؤكد أنّ العلاقات السياسية بين الدولتين تسير بشكل جيد». قال «خليل».

يرى الخبير الاقتصادي، أنّ وجود تكتل اقتصادي لتعزيز العلاقات بين البلدين في هذا الوقت، أمر مهم للغاية، خاصة على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية، ما يفيد الدولتين ويعزز دورهما الاقتصادي.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر

قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر، بيّنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان عنه، حيث ارتفعت القيمة من 25.4 مليون دولار في 2020، إلى 44.8 مليون دولار في 2021، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار في 2021، ما يصب حسب تأكيد «خليل» في صالح الاقتصاد المصري، ويعزز دوره التجاري والإقليمي في الدول العربية والمنطقة.

تبادل الزيارات بين زعماء مصر وقطر، تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين: «من المهم خلال الفترة الحالية ألا يكون هناك عقبات تؤثر بأي شكل على الاستثمارات الأجنبية في مصر، أو الاستثمارات المستهدفة في الدولة، سواء أجنبية أو عربية أو قطرية».

إحصائيات مهمة في العلاقات المصرية القطرية

وفيما يلي، أبرز الإحصائيات والأرقام الدالة على العلاقات بين البلدين، كما يلي:

- ارتفعت قيمة التبادل التجاري بينهما لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021.

- سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 25.4 مليون دولار خلال عام 2020.

- بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021.

- قيمة الصادرات المصرية إلى قطر سجلت 395 ألف دولار خلال عام 2020.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021.

- قيمة الواردات المصرية من قطر سجلت 25 مليون دولار خلال عام 2020.

- بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021.