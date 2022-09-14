إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة و«تروسيكل» بأسيوط

أصيب شخصان بجروح متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم وقع اليوم الأربعاء، بين سيارة «تمناية» و«تروسيكل» بمدخل قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط - الغنايم

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي «تمناية» و«تروسيكل» ووجود مصابين على طريق أسيوط - الغنايم أمام مدخل قرية دير الجنادلة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة حمراء اللون مع «تروسيكل» من قرية الزرابي بمركز أبوتيج، ما نتج عن الحادث إصابة السائقين، وجرى نقلهما إلى مستشفي الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

جار تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة والتحفظ على السيارة والتروسيكل.

حيوان مفترس يهاجم طفلا صغيرا

وفي سياق منفصل، شهدت منطقة حاجر دكران التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، اليوم الأربعاء، حادثة غريبة بعدما هاجم حيوان مفترس طفلا صغيرا عمره 4 سنوات أثناء انتظاره والده داخل الأراضي الزراعية مما أدى إلى وفاته.

بلاغ من الأهالي بوفاة طفل داخل الزراعات

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة حاجر دكران بمصرع طفل هاجمه حيوان مفترس أثناء تواجده داخل الأراضي الزراعية.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين أنه أثناء ذهاب المزارع «عزت.أ.ع» ومقيم حاجر دكران بصحبة نجله البالغ من العمر 4 سنوات هاجمه حيوان مفترس مما أدي إلي وفاته وتم نقله إلي المستشفي تحت تصرف النيابة.