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رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة أسيوط

كتب:

شيماء دراز
09:37 م | الأحد 03 يوليو 2022
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، بجميع تخصصاتها وبنظاميها 3 و5 سنوات، عقب مرور أقل من أسبوعين على انتهاء الامتحانات، اتجه عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم للبحث عن رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة أسيوط، وذلك بالتزامن مع إعلان الأوائل في كل محافظة والذين بلغ عددهم 28 طالبا وطالبة.

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة أسيوط

ويمكن لطلاب الثانوي الفني معرفة النتيجة من خلال رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلوم الفني بمحافظة أسيوط عبر الضغط هـنـا، ثم يقوم كل طالب بكتابة اسمه ورقم جلوسه ليحصل على نتيجته من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات التعليم الفني في أسيوط ستمرت لمدة شهر

وكان طلاب التعليم الفني بمحافظة أسيوط بأقسامه المختلفة، والتي تضم الثانوي الفندقي والزراعي والتجاري والصناعي بنظام الثلاث والخمس سنوات، قد أدوا الامتحانات لمدة تجاوزت شهرا، وذلك في قسميها النظري والعملي.

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بقلم شيماء دراز