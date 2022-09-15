تجمهر محبي أميتاب باتشان أسفل منزله للاطمئنان على حالته الصحية

تصدر اسم نجم بوليود، أميتاب باتشان، خلال الساعات القليلة الماضية، محركات البحث على «جوجل»، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إثارة حالة من القلق حول حالته الصحية، عقب اختفائه تماما عن جمهوره على إثر إصابته الثانية بفيروس كورونا.

وألغي أميتاب باتشان جميع ارتباطاته الفنية منذ إصابته بالفيروس، ولم يستأنف العمل حتى الآن.

جمهور أميتاب باتشان أمام منزله

وذكرت عدد من الصحف والمواقع الهندية، أن جمهور أميتاب باتشان حرص على التواجد تحت منزله، للاطمئنان على حالته الصحية، حاملين لافتات تحمل صوره واسمه.

ويأتي هذا التجمهر بعد تداول صورا لأميتاب باتشان الصحية، داخل الكفن، وأخرى لنجله وهو في حاله حزن شديدة أمام أحد المستشفيات بالمهند.

وأصدر المكتب الاعلامي للفنان أميتاب باتشان، بيانا صحفيا ينفي كل هذه الشائعات.

إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا للمرة الثانية

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلن أميتاب باتشان إصابتة للمرة الثانية بفيروس كورونا؛ إذ كتب على موقع التدوينات «تويتر»، قائلا: «لقد أجريت اختبار مسحة كورونا واكتشفت أن نتيجة المسحة إيجابية»، مطالبا كل من خالطه خلال الأيام الماضية أن يفحص نفسه للاطمئنان على حالته الصحية.

وفي 11 يوليو 2020، نقل أميتاب باتشان إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما بفيروس كورونا، ونقلا إلى المستشفى، وخرجا في 27 من الشهر ذاته.

وبعدها بفترة قليلة أعلن أميتاب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعافيه من فيروس كورونا.