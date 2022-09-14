مسؤول حكومي: طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه قريبا

أكد مسؤول حكومي أن موعد طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه، مجلس الوزراء هو المنوط بتحديد إعلانه، وليست وزارة المالية.

تصدر عن مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية

المسؤول أضاف أن طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه، ستصدر عن مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، وستتداول جنبا إلى جنب مع باقي العملات المعدنية الأخرى، وفي مقدمتها الجنيه المعدني، الذي سيظل متداولاً في السوق بمختلف التعاملات التجارية.

الوزن والمواصفات الفنية للعملة الجديدة

رفض المسؤول، الكشف عن تفاصيل طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه على المستوى الفني، كالوزن وتصميم الواجهتين، أو موعد الطرح الرسمي.

تعاون مصري بريطاني لإصدار عملة نقدية فئة 2 جنيه

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان أعلن في بيان رسمي سابق اليوم، موافقته بصورة مبدئية على المقترح الخاص بإبرام اتفاقية شراكة بين مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة المصرية بوزارة المالية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على إصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه مصري لطرحها للتداول في السوق المحلية.

25 و50 قرش وجنيه واحد

يذكر أن العملات المعدنية في مصر المطروحة للتداول الرسمي تشمل فئات 25 قرش، 50 قرشا، وجنيه واحد، بخلاف العملات التذكارية التي تصدر في المناسبات والاحتفالات الدينية والقومية، عن مصلحة سك العملة بوزارة المالية.

10 جنيهات بلاستيكية بوليمر

وشهدت الأسابيع الأخيرة، طرح البنك المركزي عملة ورقية جديدة فئة 10 جنيهات مصنوعة من مادة البوليمر لتصبح بذلك أول عملة بلاستيكية في السوق المصرية.

ويجرم القانون المصري رفض التعامل بالعملات الرسمية أو إهانة العملة والعمل على تشويهها، بحسب ما جاء في قانون البنك المركزي المصري.