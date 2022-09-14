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وزير التعليم يكلف نادية عبد الله رئيسا للإدارة المركزية لشؤون المعلمين

كتب:

أميرة فكري
11:31 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف نادية عبد الله رئيسا للإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وندب عربي أبو زيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وتجديد الثقة في نادية فتحي وكيلة للمديرية وندب محمود الفولي مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وطارق هشهش وكيلا للمديرية.

محمد رمضان وكيلا لمديرية تعليم الشرقية

كما قرر وزير التربية والتعليم، ندب محمد الرشيدي لمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان وكيلا لمديرية تعليم الشرقية، وصبري خالد مديرا لتعليم الأقصر، ومحمد السيد مديرا لتعليم قنا، وياسر محمود مديرا لتعليم سوهاج بدلا من القليوبية.

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