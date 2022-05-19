تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة.. امتنع عن الطعام والشراب

ما زال الوضع الصحي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة حرجا، حيث تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى، بعد تدهور حالته الصحية خلال الشهرين الماضيين، بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد.

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وقال مصدر مقرب من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لـ«الوطن»، إن حالته حرجة وتم نقله إلى المستشفى منذ يومين بسبب المضاعفات التي جاءت له في الرئة، رغم تعافيه من فيروس كورونا، ولكنه ماازال يعاني من تداعيات الفيروس، وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

وأضاف المصدر: «يعاني الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حالياً من صعوبة في البلع شديدة، وامتنع عن الطعام والشراب، وقرر الأطباء توصيل أنبوبة للمعدة حتي يتغذي من خلالها»، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل».

الأسرة تكتم على أخبار حالته الصحية

وتحاول أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التكتم الشديد على تفاصيل الوعكة الصحية التى يمر بها، وقرر أبناؤه أن يكونوا بجواره طوال الوقت من أجل دعمه نفسياً.

وكان أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحن أسرة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج والمواقع أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته إلى حالته الطبيعية وأتقدم باعتذاري لأي شخص أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي أو إخوتي ولم نستطع الرد عليه».

وأضاف: «بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة وأشكر الجميع على اهتمامهم».

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية بسبب سقوطه في حمام منزله وتعرضه لكسر فى الحوض.