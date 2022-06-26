تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد جلسات العلاج الطبيعي

حرص نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالده، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها خلال الشهرين الماضيين.

الحالة الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا

وقال الموسيقار أحمد أبو زهرة لـ«الوطن»، إنّ والده يتواجد حاليا في منزله، ويخضع لجلسات العلاج الطبيعي، وذلك بعد تعرضه للكسر بمنطقة الحوض في مارس الماضي، مؤكدًا أنّ حالته الصحية شهدت تطورًا كبيرًا وكذلك عملية التنفس.

وأشار إلى أنّ والده عبد الرحمن أبو زهرة، قد يواجه صعوبة إلى حدّ ما في الحركة، كما كان سابقًا، لكن قد تتحسن مع جلسات العلاج الطبيعي.

تفاصيل دخول عبد الرحمن أبو زهرة المستشفى

كان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تعرض لوعكة صحية شديدة، قبل 3 شهور تقريبًا، تردد بسببها على المستشفيات، إذ سقط مغشيًا على الأرض ليفقد بعدها الوعي، وتضطر وقتها أسرته لنقله إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، وبعد أيام أعلنت عن تراجع حالته الصحية لتنقله إلى مستشفى آخر، إذ دخل العناية المركزة 4 مرات متتالية على مدار شهرين، وتحسنت حالته، ليتواجد في منزله حاليًا.

وظهر الفنان مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل «موضوع عائلي» الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق من خلاله نجاحا، ولكنه توفي في الحلقات الأولى، وكان دوره محوري وأساسي، والعمل من بطولة ماجد الكدواني، ورنا رئيس، وسما إبراهيم.