نجل عبد الرحمن أبو زهرة ينفي امتناع والده عن الطعام وعدم استجابته للعلاج

أبدى أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن استيائه الشديد، بعدما انتشر عدد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تدهور حالته الصحية.

أحمد أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية

ونشر أحمد أبو زهرة صورة لخبر غير حقيقي عبر حسابه الشخصي «فيس يوك» وعلق عليها قائلاً: « الخبر طبعا كلام فارغ، ومافيش حد من أسرته قال الكلام ده نهائي، وده مثل بسيط اللي اقصده من كلامي».

حيث كتب أحمد أبو زهرة: «مأساة التريند منذ تدهور حالة الوالد الصحية اللي تقريبا مصر كلها تعرفها من كتر ما الصحافة والمواقع والإعلام وبرامج الفضائيات بتحاصرنا وبتكلمنا بمنتهي اللحاح ده غير طبعا إن اللي اكتشفناه إن الكل لا يبحث إلا عن تريند والكل يبحث عن أنه يكون أول واحد يكتب خبر».

وأضاف نجل أحمد أبو زهرة: «أو بينشر خبر أو ياخد أحاديث ومعلومات مني أنا أو أخواتي عن صحته بغض النظر عن ظروفه هو وصحته بجد وبالفعل وبدون النظر لمدى الضغط العصبي اللي بنتعرض له احنا كأسرة».

وتابع: « المأساة في التريند بقي هي كمية الإشاعات اللي بتطلع وكمية الكلام الفارغ اللي بنقراه على لساننا إذا كان أنا أو أخواتي وده طبعاً مصدر إزعاج كبير لينا كلنا».

رسالة نجل عبد الرحمن أبو زهرة لأهل الفن

ووجه رسالة إلى أهل الفن قائلاً: «يا أهل الإعلام نرجو منكم تحري الدقة واحترام رغبة الأسرة في فترات الضغط الشديدة إذا كنا عاوزين نتكلم أم لا لأن مفيش حد ممكن يتخيل ولا يحس بالظروف اللي بيمر هو وإحنا بها».