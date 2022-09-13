تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة.. دعوات المحبين صنعت الفارق

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد خروجه من المستشفى مؤخرا، في أعقاب تعرضه لوعكة صحية شديدة.

تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة

قال أحمد أبو زهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بصحة جيدة، مؤكدا أنه تخطى الوعكة الصحية الأخيرة، بفضل الله، ودعوات الجمهور والمحبين، وأنه يشكر كل من سأل على والده، سواء كان من نجوم الوسط الفني أو من الجمهور.

وكان نجل أبو زهرة، قد نشر صورة له رفقة والده، أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لطمأنة الجمهور عليه، إذ ظهر الفنان بصحة جيدة، وكان يبتسم.

عبد الرحمن أبو زهرة في «هجمة مرتدة»

جدير بالذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، يمتلك سلسلة كبيرة من الأعمال الفنية الناجحة، آخرها مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي دارت أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، في إطار سلسلة من العمليات السرية لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تحاك ضد الوطن العربي، وتسعى لتقسيم المنطقة، من خلال نشر تنظيم القاعدة في العالم.

المسلسل من بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، خالد أنور، ندي موسي، محمود البزاوي، محمد جمعة، ومن تأليف باهر دوايدر، ومن إخراج أحمد علاء الدين.