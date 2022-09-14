رزان مغربي: عشت زمن الفن الجميل مع المخرج محمد فاضل في كواليس «الضاحك الباكي»

أعربت الفنانة رزان مغربي، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل الضاحك الباكي من إخراج محمد فاضل، الذي يعود للإخراج بعد غياب 10 سنوات.

وقالت رزان مغربي، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لما تختار فريق عمل صح والمخرج والطاقم بتاعه من نجوم الفن، الجميع هيشعر أنك في الحقبة الزمنية لهذا الزمن، لما لمسنا الشخصيات شعرت بإدارة الأب الروحي محمد فاضل، الاحترام داخل البلاتوه والتقدير، أتمنى أعيش هذه التجربة مرة أخرى، جميع طاقم العمل قبل أن يكونوا نجوم بأعمالهم جميعهم يمتازون بالاحترام والتقدير».

وأضافت رزان: «أستاذ محمد فاضل مدير ماسك الأمور صح بكل حب وتقدير والكل بيجتهد ويذاكر ومتعاون، أتمنى كل الأعمال تكون بهذه الروح الجميلة فعلا عشت روح الزمن الجميل مع المخرج محمد فاضل يا رب لما العمل يتعرض الجمهور يشعر بروح الحب والاحترام اللي كانت بينا».

مسلسل الضاحك الباكي

مسلسل الضاحك الباكي بطولة عمرو عبدالجليل، الذي يجسد دور الفنان الراحل نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني والفنانة رزان مغربي تلعب دور بديعة مصابني، والعمل من إخراج محمد فاضل، والمسلسل من تأليف محمد الغيطي.

رزان مغربي تعود للغناء بعاليا أوي

وطرحت رزان مغربي، مؤخرا أغنية «عاليا أوي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج زياد خوري.