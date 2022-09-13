رزان مغربي تكشف لـ«الوطن» تفاصيل استعدادها لشخصية بديعة مصابني في «الضاحك الباكي»

كشفت الفنانة رزان مغربي عن تفاصيل استعدادها لمسلسل «الضاحك الباكي» الذي تجسد خلاله شخصية بديعة مصابني.

الاستعدادات الشكلية لأداء الشخصية

وقالت رزان مغربي، لـ«الوطن»: «بدأنا بالاستعدادات الشكلية اللي هو الشعر والملابس، دكتور سامية عبد العزيز من معهد التمثيل، ديكور ومسرح ومن أهم الناس اللي صممت الملابس الحقبات الزمنية المعنية، عملنا الهدوم والشعر والمكياج والحواجب طبعا حاولنا نقرب شكلي من شكل بديعة».

وأضافت رزان: على صعيد الشعر تولي الأمر ماهر خلف وجينو ضياء المكياج ولكن من حيث الاهتمام بالرقصات والغناء والصاجات وطريقة بديعه اللي ابتكرتها كونها كانت صحابة كازينو كبير وخرجت راقصات مشاهير من تحت يديها، شخصية بديعة تملك شيء كتير بحبه وهو الاستعراض وأتقنه وهو الرقص والغناء والتمثيل، هذه المقومات التلاتة مهمة جدا وتم إسناد الدور لي لأنه معروف عني الرقص والغناء والتمثيل وهي مقومات النجم الاستعراضي.

وتابعت رزان قائلة: أيضا هي كانت من بلاد الشام ولبنان، ونجحت في مصر فكتير جدًا قريبين من بعض، أما من الصعيد الشكلي فكانت بديعة مليانة أكتر مني وأعتقد أطول، والشعر مش كتير غامق جمعنا عدة صور من بديعة وظهرت في التليفزيون شعرها أشقر وحبينا نلعب بين البنين لا أشقر ولا غامق يكون بني فاتح.

أبطال الضاحك الباكي

مسلسل الضاحك الباكي من بطولة عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور الفنان نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني والفنانة رزان مغربي، التي تلعب دور بديعة مصابني، والعمل من إخراج محمد فاضل والمسلسل من تأليف محمد الغيطي.