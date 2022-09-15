المئات يشيعون جثماني طالبين غرقا في نهر النيل بسوهاج

شيع المئات من أهالي مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، جثماني طالبين غرقا في نهر النيل، وسط حالة من الحزن والبكاء.

وقال «محمد أحمد»، يقيم بناحية مركز العسيرات، إن الطالبين كانا في طريقهما لتلقي درسًا خصوصًا في قرية النويرات، ثم توجها إلى نهر النيل للاستحمام، ولعدم إيجادتهما السباحة غرقا به.

تفاصيل غرق الطالبين

وشهدت دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، غرق طالبين في النهر النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما، وصرحت جهات التحقيق المختصة بدفن الجثتين.

إخطار لقسم الشرطة بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية النويرات بغرق طالبين فى نهر النيل، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مأمور مركز العسيرات ومفتش المباحث.

غرقا لعدم إجادتهما السباحة

وأكدت تحريات مباحث مركز العسيرات بسوهاج بقيادة رئيس وحدة البحث أن الطالبين هما «أحمد. م. ن» و«محمد. ع. ع» طالبين، من قرية الرشايدة دائرة المركز، وهربا من حرارة الجو للاستحمام في نهر النيل، ولعدم إجادتهما السباحة غرق بها ولقيا مصرعهما باسفكسيا الغرق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.