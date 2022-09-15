هاني شاكر يجري بروفات حفله في سوريا.. فيديو

يجري الفنان هاني شاكر حاليا بروفات استعدادا لإحيائه حفلين في سوريا، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري بدار أوبرا دمشق.

ونشر الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو خلال إجرائه البروفات داخل أوبرا دمشق.

وعلق شاكر: «مصر وسوريا من بروفات حفل هاني شاكر استعدادا لحفلي 15-16 على مسرح أوبرا دمشق».

هاني شاكر يروج لحفله في سوريا

وأعلن الفنان هاني شاكر، آخر الشهر الماضي، استعداده لإحياء حفل غنائي في سوريا؛ ليلقى الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا خلال طرح التذاكر، ما دفع منظمي الحفل إلى إقامة حفل آخر.

وعلق هاني شاكر على هذا الإقبال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «جمهورنا الكريم نظرا للإقبال الكبير على حفل الفنان هاني شاكر، وبدعم من الجالية السورية في مصر وجمعية الصداقة المصرية السورية، تم الإعلان عن إقامة حفل تاني يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، ويستمر بيع التذاكر اليوم للحفلين.. نتشرف بحضوركم».