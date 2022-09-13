لأول مرة منذ 15 عاما.. هاني شاكر يصل إلى سوريا لإحياء حفل غنائي (صور)

وصل الفنان هاني شاكر إلى سوريا، قبل 48 ساعة من إحياء حفلًا غنائيًا في دمشق، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل، في أول زيارة له إلى الأراضي السورية بعد غياب 15عامًا.

واستقبل «شاكر» عدد من منظمي الحفل، ورحبوا بتواجد أمير الغناء العربي على الأراضي السورية، والتقطوا صورًا تذكارية معه، وتحدثوا في بعض التفاصيل المتعلقة بالحفل.

«عاشت سوريا تحيا مصر» أغنية جديدة في أوبرا دمشق

ويهدى الفنان هاني شاكر، الشعب السوري، في الحفل الغنائي، أغنية جديدة بعنوان «عاشت سوريا.. تحيا مصر»، من ألحان محمود الخيامي، وكلمات الشاعر صفوح شغالة، وسجلها «شاكر» قبل سفره بساعات داخل أحد الاستديوهات، ومن كلماتها «مصر وسوريا ما بينهم وحدة.. من البدايات وحروبهم شاهدة.. دول شعبين همومهم واحدة.. مصر وسوريا حكاية بجد».

الحفل الغنائي الأول يوم الخميس

ويُحي «شاكر» حفلين في دار أوبرا دمشق، ومن المتوقع إقامة حفل ثالث، بعد نفاذ تذاكر الحفل الأول المقرر إقامته يوم الخميس القادم، على أن يكون الحفل الثاني يوم الجمعة 16 سبتمبر، فيما لم يتم تحديد موعد الحفل الثالث، والذي لجأت إليه اللجنة المنظمة في ظل تزاحم الجماهير ومطالبتهم بحضور حفل أمير الغناء العربي.

ويأتي الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة السورية برئاسة دكتورة لبانة مشوح، بخلاف وزارتي السياحة والنقل، ودار الأسد للثقافة الفنية، ونقابة الفنانين السوريين.