آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين.. للذكور والفتيات

يرغب العديد من الخريجين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الالتحاق بكلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين، قبل غلق باب التقديم الذي أعلنت وزارة الداخلية عن فتحه للذكور والإناث في العديد من التخصصات المطلوبة، بداية من منتصف شهر أغسطس الماضي، لذا تستعرض «الوطن» آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين.

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين

كان من المفترض أن يكون اليوم الخميس هو الأخير قبل غلق باب التقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين، وذلك للحاصلين على المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022، لكن أعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق لها، عن إتاحتها الفرصة لعدد أكبر من الحاصلين على المؤهلات الجامعية للتقديم في الكلية، من خلال مدها لفترة التقديم لمدة أسبوع آخر، على أن يغلق الباب نهائيا في يوم الخميس المقبل، الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري.

التقديم في كلية الشرطة 2022 إلكتروني لأول مرة

وأوضحت وزارة الداخلية، قبل فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2022، أن التقديم لهذا العام سوف يكون إلكترونيا، للمرة الأولى من خلال الموقع الرسمي لها، من أجل التيسير على الراغبين كافة في الالتحاق بكلية الشرطة، على أن يجرى الإعلان عن مواعيد الاختبارات كافة، بالإضافة إلى نتائج الاختبارات إلكترونيا عبر موقع الوزارة.

مميزات يتمتع بها المتقدم إلى كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين

وكشفت وزارة الداخلية عن العديد من المميزات التي سيتمتع بها الطلاب عند الالتحاق بكلية الشرطة ضباط متخصيين، وأبزرها الآتي:

- منح الخريجين كافة من الكلية شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.

- التمتع برعاية صحية من خلال مستشفيات الشرطة، سواء للضابط أو أفراد أسرته.

- التمتع بالمصايف والعمرة والحج والرحلات.

- الاستفادة من نوادي الشرطة في مختلف المحافظات.