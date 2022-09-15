تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. 4 كليات للتكنولوجيا والتعليم الصناعي بالمحافظات

يبحث طلاب التعليم الفني عن كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 في المحافظات المختلفة، خاصة أنه يقبل على الالتحاق بها عدد كبير منهم، وجاء ذلك عقب فتح باب التنسيق الخاص بهم، طبقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أماكن كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي في المحافظات

ويرغب الطلاب في معرفة أماكن كليات للتكنولوجيا والتعليم الصناعي لتنسيق الدبلومات الفنية المتاحة في المحافظات، وذلك بالتزامن مع بدء التنسيق الخاص بهم، الذي انطلق اليوم، ويستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 19من شهر سبتمبر الجاري.

وجاءت كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي لتنسيق الدبلومات الفنية في المحافظات كالآتي:-

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي - جامعة حلوان.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي - جامعة السويس.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي - جامعة بني سويف.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي - جامعة سوهاج.

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم بكلية السياحة والفنادق - جامعة الإسكندرية.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان.

اختبار لطلاب كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي في المحافظات

وأشار بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لابد من اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين لكليات التعليم الصناعي والكليات التكنولوجية، وبرنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق في جامعتي حلوان والإسكندرية، بعد قرار ترشيح الطالب بالقبول فيها، حتى يتثني له الالتحاق بها.