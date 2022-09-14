فتح باب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. متاح الآن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسمياً فتح باب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للعام الدراسي الجديد، موضحة أن التنسيق يجري إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على جميع الطلاب بضرورة كتابة الرغبات بدقة متناهية بعد التشاور مع الأسرة.

وأضافت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن تنسيق الدبلومات الفنية متاح الآن، ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم، موضحة أن التنسيق يشمل الجامعات التكنولوجية الجديدة الـ7 التي تضم مجموعة متميزة من البرامج البينية التي تحتاجها الصناعة في الوقت الحالي.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على تنسيق الدبلومات الفنية.

- اختيار مصدر شهادة الدبلوم الفني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- البدء في تسجيل الرغبات.

- يمكن تعديل الرغبات حتى قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

- نتيجة التنسيق ستكون متاحة على الموقع عقب إعلانها مباشرة.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح وإرافقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن التنسيق يستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، موضحة أنه يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، لافتة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني سيكون متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ضوابط التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

وحددت الوزارة ضوابط التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، مؤكدة ضرورة استيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية، والالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم الرغبات.