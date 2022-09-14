ضوابط تعديل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. وخطوات التسجيل

«هل يوجد تعديل لرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022».. حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا التساؤل الذي يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور دائما، خاصة بعد إعلانها رسميا انطلاق التنسيق غدا الخميس الموافق 15 سبتمبر حتى 22 من نفس الشهر، مؤكدة أن التنسيق يجرى إلكترونيا، وله العديد من المزايا.

ضوابط تعديل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

وأضافت الوزارة أن التنسيق الإلكتروني يتيح إمكانية تعديل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، كما تشمل مزاياه التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، إذ يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها، بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات الخاصة بالطالب.

وأكدت الوزارة، أن تعديل رغبات تنسيق الدبلومات متاح لعديد من المرات خلال فترة التنسيق حتى إغلاق الموقع، موضحة أن التنسيق الإلكتروني يسهل على الطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة ويمكن للطالب الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت عقب إعلانها رسميا مباشرا.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يدخل الطالب على1 خدمات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

- يختار الطالب مصدر شهادة الدبلومات الفنية.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب الرقم السري.

- يبدأ الطالب في تسجيل رغباته.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، إن الكلية تقبل طلاب الدبلومات الفنية بنسبة 80%، مؤكدا أنها تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة مميزة من التدريب في الشركات والمصانع طوال فترة الدراسة.

وأضاف «عبدالملاك» لـ«الوطن»، أن الدراسة في الكلية أغلبها باللغة الإنجليزية وتهتم الكلية بداية من أول يوم دراسة بتحسين مستوى طلاب الدبلومات الفنية في اللغة الإنجليزية بمجموعة من الكورسات المتميزة.