موشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. «صناعي وتجاري وزراعي وفندقي»

كشفت وزارة التعليم العالي، عن موشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 «صناعي- تجاري- زراعي- فندقي»، والحدود الدنيا للتقدم للكليات المتاحة لطلاب الشهادات الفنية، بمختلف التخصصات، إذ أعلنت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الدخول للموقع الإلكتروني للتنسيق، بدءا من صباح غدا رسميا لتسجيل الرغبات، من خلال معامل التنسيق الإلكتروني أو جهاز الحاسب الآلي الشخصي بالمنزل، مع ضرورة الاحتفاظ بالرقم السري، تجنبا للتلاعب في الرغبات.

المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن الوزارة حددت موشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 «صناعي- تجاري- زراعي- فندقي»، التي تمثلت في الحد الأدنى دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها): 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة «التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية» ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات

وبالنسبة لدبلوم المدارس المتقدمة «التجارية- الصناعية- الزراعية- السياحة والفنادق» نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.