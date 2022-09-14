تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الموعد والحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022، من حيث الموعد والحدود الدنيا، موضحة أنه إلكترونيا، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتتيح هذه الخدمة، إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع، مؤكدة أنه سيتاح أمام الطلاب، قائمة بأسماء الكليات والمعاهد، التي تقبل من الشهادات المختلفة، ويختار منها الطالب رغباته.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

قالت الوزارة، في بيان، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يبدأ غدا الخميس، وينتهي الخميس 22 سبتمبر الجاري، مشددة على الطلاب، بضرورة مناقشة الأسرة في ترتيب الرغبات بعناية، حتى تكون الاختيارات التي سيبدأها الطالب مماثلة تماما لرغباته ومجموعه، موضحة أنه بعد أن ينتهي الطالب من إدخال رغباته، يمكنه طباعة الرغبات.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

حددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية، موضحة أن دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها، 60% فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات 60% فأكثر، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ومركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض 75% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الدبلومات الفنية، وتهتم بتوفير فرص جديدة للتعلم والتدريب وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع الجامعات الدولية.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن هذه الجامعات تقبل 80% من طلاب الدبلومات الفنية وشهدت إقبالاً كثيفاً هذا العام من قبل طلاب الثانوية العامة، مؤكداً أن الجامعة تهتم بتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة وتعزيز دورها المحلي والدولي في مجال تعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.