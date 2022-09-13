وزير التعليم: عدم التزام المدارس الخاصة بتقسيط المصروفات يعرضها للغلق

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أصدر توجيهات وتعليمات عاجلة لكل المدارس الخاصة بجميع أنواعها، بشأن المصروفات في العام الجديد 2023، لمنع تحصيل أي زيادات غير قانونية في المصروفات أكثر من الموضحة قانونيًا، طبقًا لما ورد في القرار الوزاري 350 لسنة 2018، إذ أتاح القانون لولي الأمر، سداد أقساط المصروفات الدراسية على 4 دفعات.

العقوبة تبدأ من إنذار وتصل إلى الإغلاق

أضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن قرار وزارة التعليم المتعلق بعدد أقساط مصروفات المدارس الخاصة ملزم للجميع، وفي حال تجاوز القرار أو عدم تطبيقه يمكن لأى أسرة أو ولى أمر التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاصة بالوزارة ويتم تشكيل لجنة للمعاينة فورًا، وأن العقوبة تبدأ من الإنذار وتصل إلى الإغلاق.

القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس مع وضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.