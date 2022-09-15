تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. 8 معاهد صحية متاحة في المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من اليوم حتى 19 من الشهر الجاري، بعد حالة من الترقب والقلق عاشها طلاب التعليم الفني؛ إذ يسعوا إلى معرفة المعاهد الصحية المتاحة في المحافظات.

عدد المعاهد الصحية المتاحة بالمحافظات في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويرغب الطلاب في الالتحاق بالمعاهد الصحية، وكذلك الفنية الصحية التابعة للجامعات، التي بلغ عددها 8، منها 7 تابعة لوزارة الصحة، وواحد فقط تابع للجامعات، وهو «معهد الفني الصحي بقنا - جامعة جنوب الوادي»، طبقا لبيان وزارة التعليم العالي.

شروط القبول في المعاهد الصحية المتاحة في المحافظات

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط القبول بالمعاهد الصحية في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في المحافظات، والتي جاءت كالآتي:

- اجتياز الطالب الكشف الطبي.

- اجتياز الطالب اختبارات القبول التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح.

- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

7 معاهد صحية متاحة تابعة لوزارة الصحة

وأعلن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عن وجود 7 معاهد صحية متاحة تابعة لوزارة الصحة من تخصصات شعبة الكهرباء في مختلف المحافظات، كالآتي:

- الفني الصحي بالمنصورة.

- الفني الصحي بإمبابة.

- الفني الصحي بالإسكندرية.

- الفني الصحي بطنطا.

- الفني الصحي بالزقازيق.

- الفني الصحي بأسوان.

- الفني الصحي بسوهاج.