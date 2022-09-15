اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بـ6 مراكز في كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، ومطوبس، والرياض، وقلين»، اليوم الخميس، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة الثامنة والربع صباحا حتى الثالثة عصرا.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن مغذيات السعادة، والساحل، والعرب، والجوهري، وتتأثر بعملية الفصل قرى عجمية، وعزبة سلام، وقومسيون شرق وغرب، ومعدية رشيد والنجارين، وعزب العرب، لزرع أعمدة وتغيير موصلات.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الغرب بقلين، ويتأثر بالعملية جزءا من قلين المحطة، وفصل التيار عن مغذي قرى غرب كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية أريمون وتوابعها، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الخوالد، والرباعية، والزحاليق بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرى الرابعية، والخوالد، والزحاليق وتوابعهم.

فصل التيار عن مغذي الثروة السمكية والمجلس بالرياض

ومن المقرر أيضا فصل التيار الكهربائي عن مغذيات لاصفير، والمطافي، والشباب بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل جزءا من قرية سنهور المدينة، وقرية لاصيفر وتوابعها، فضلا عن فصل التيار عن مغذي الثروة السمكية والمجلس بالرياض، وجزءا من مدينة الرياض، والمجلس، وقرى المثلث، والحصفة، والعربان وتوابعها.